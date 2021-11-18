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مقتدى الصدر يدعو إلى حل الفصائل المسلحة في العراق

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Iraqi Shiite cleric and political leader Moqtada al-Sadr delivers the Eid al-Fitr sermon during the Muslim holiday's morning prayer at the Grand Mosque of Kufa near the central Iraqi shrine city of Najaf. (AFP)
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (أرشيفية)
ميليشيات العراق

مقتدى الصدر يدعو إلى حل الفصائل المسلحة في العراق

زعيم التيار الصدري دعا "الراغبين بالمشاركة في الحكومة" إلى "محاسبة المنتمين لهم ممن تحوم شبهات فساد حولهم"

العربية.نت

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دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى حل الفصائل المسلحة في العراق.

كما دعا الصدر، خلال مؤتمر صحافي في النجف اليوم، إلى "تصفية" ميليشيات الحشد الشعبي من "العناصر غير المنضبطة"، مضيفاً: "يجب حل الفصائل المسلحة أجمع".

استعراض للحشد الشعبي في بغداد في يونيو الماضي
استعراض للحشد الشعبي في بغداد في يونيو الماضي

سياسياً، قال الصدر: "نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية"، ودعا "الراغبين بالمشاركة في الحكومة" إلى "محاسبة المنتمين لهم ممن تحوم شبهات فساد حولهم". وأضاف: "الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعاً".

ويسعى الصدر الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، إلى كسر العرف السياسي السائد في العراق المتمثل بـ"المحاصصة" وتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" تواجه رفضاً من قوى أخرى لديها أذرع مسلحة متنفذة في البلاد.

من عمليات الفرز في الانتخابات العراقية (أرشيفية)
من عمليات الفرز في الانتخابات العراقية (أرشيفية)
مقتل 5 من عناصر داعش بعملية لطيران الجيش العراقي في ديالى العراق داعش مقتل 5 من عناصر داعش بعملية لطيران الجيش العراقي في ديالى

وفي موازاة التوتر السائد في المشهد السياسي العراقي إثر رفض القوى السياسية الخاسرة النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجري مباحثات حثيثة بين القوى السياسية بشأن التحالفات التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

ولا يزال القضاء ينظر في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وسط احتجاجات متواصلة من أنصار القوى السياسية الخاسرة لأكثر من ثلاثة أسابيع في العاصمة بغداد على مشارف "المنطقة الخضراء" التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

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