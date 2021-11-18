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مقتل 5 من عناصر داعش بعملية لطيران الجيش العراقي في ديالى

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عناصر من قوات الأمن العراقية 2
عناصر من قوات الأمن العراقية
داعش

مقتل 5 من عناصر داعش بعملية لطيران الجيش العراقي في ديالى

بيان: "العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى"

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الخميس مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش في عملية لطيران الجيش العراقي في ديالى.

وقالت الخلية في بيان "أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل خمسة إرهابيين ينتمون لداعش الإرهابي في محافظة ديالى".

وأشارت إلى أن "العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى".

ويوم الاثنين، أعلنت وكالة الاستخبارات القبض على من يسمى المسؤول الشرعي لكتيبة الفاروق في تنظيم داعش.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية أمنية من إلقاء القبض على من يُسمى شرعي كتيبة الفاروق والذي قام بأعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

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وأوضح، أن "الإرهابي، استهدف الصهاريج المحملة بمادة البنزين والغاز على الطريق الرابط بين الحصوة المحمودية وحرق 7 صهاريج، كما قام بنصب ولصق العبوات الناسفة وتفجيرها على المنتسبين في الأجهزة الأمنية والمواطنين مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، فضلا عن نصب عبوة ناسفة وتفجيرها داخل مركز شرطة القرية العصرية أدى إلى انهيار المركز ومقتل أفراد الشرطة".

يأتي ذلك فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أيضا العثور على وكرين لداعش في كركوك.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية تمكنت ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة من خلال الأفواج الأول والثاني والثالث في اللواء 45 من العثور على وكرين للإرهابيين في كركوك".

وأضاف أن "الوكرين بداخلهما مواد عسكرية وأعتدة ومواد أخرى"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط هذه المواد وتدمير الوكرين بالكامل، دون حادث يذكر".

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