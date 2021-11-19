مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقراته

أعلن زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقراته، واصفاً الخطوة بأنها "بادرة حسن نية" من جانبه.

ودعا الصدر "لواء اليوم الموعود" الموالي له إلى تسليم ما لديه من أسلحة خلال 48 ساعة.

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وقال الصدر في تغريدة: "عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها وغلق مقراتها، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة".

وكان الصدر قد دعا، في خطاب من النجف أمس الخميس، إلى حل جميع الفصائل المسلحة بالعراق.

كما حث الصدر، الخميس، الفصائل المسلحة في البلاد على تطهير من وصفهم بالأعضاء غير المنضبطين، كما حث الجماعات المسلحة غير الحكومية على تسليم أسلحتها.

وجاءت دعوته بعد أن اتهم فصيل مدعوم من إيران بمحاولة قتل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة فى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.