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مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقراته

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Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr speaks after preliminary results of Iraq's parliamentary election were announced in Najaf, Iraq October 11, 2021. REUTERS/Alaa Al-Marjani
زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر
ميليشيات العراق

مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقراته

دعا زعيم التيار الصدري "لواء اليوم الموعود" إلى تسليم ما لديه من أسلحة خلال 48 ساعة

العربية.نت

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أعلن زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقراته، واصفاً الخطوة بأنها "بادرة حسن نية" من جانبه.

ودعا الصدر "لواء اليوم الموعود" الموالي له إلى تسليم ما لديه من أسلحة خلال 48 ساعة.

لقطة من فيديو لــ"لواء اليوم الموعود"
لقطة من فيديو لــ"لواء اليوم الموعود"

وقال الصدر في تغريدة: "عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها وغلق مقراتها، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة".

وكان الصدر قد دعا، في خطاب من النجف أمس الخميس، إلى حل جميع الفصائل المسلحة بالعراق.

تغريدة مقتدى الصدر
تغريدة مقتدى الصدر
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كما حث الصدر، الخميس، الفصائل المسلحة في البلاد على تطهير من وصفهم بالأعضاء غير المنضبطين، كما حث الجماعات المسلحة غير الحكومية على تسليم أسلحتها.

وجاءت دعوته بعد أن اتهم فصيل مدعوم من إيران بمحاولة قتل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة فى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

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