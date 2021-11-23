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الأمم المتحدة: لا دليل على تزوير ممنهج في انتخابات العراق

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Dutch Defence Minister Jeanine Hennis-Plasschaert delivers a speech before signing european military cooperation agreements at the Alliance headquarters in Brussels, Belgium February 16, 2017. REUTERS/Francois Lenoir
ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جانين بلاسخارت
العراق والكاظمي

الأمم المتحدة: لا دليل على تزوير ممنهج في انتخابات العراق

الصدر: تصريحات بلاسخارت فرصة جيدة لرافضي النتائج لمراجعة أنفسهم

العربية.نت

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قالت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جانين بلاسخارت اليوم الثلاثاء، إنه لا دليل على وجود تزوير ممنهج في الانتخابات النيابية التي شهدتها العراق وإنه يجب التعامل مع أي من المخاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خلال القنوات القانونية القائمة حصراً.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن بلاسخارت قولها خلال جلسة لمجلس الأمن حول العراق إن "نتائج الانتخابات لن تكون نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها"، مضيفةً أن ذلك سيتم بمجرد أن تبتّ الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها.

احتجاج في بغداد في 5 نوفمبر على نتائج الانتخابات
احتجاج في بغداد في 5 نوفمبر على نتائج الانتخابات

وحذرت من أن "أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط مثلاً، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية".

ودعت كافة الأطراف المعنية إلى "عدم الدخول في هذا المنزلق"، مشيرةً إلى أن إجراء الانتخابات "تخللته صعوبات، ولكن المهم أنها تمت إدارتها فنياً بشكل جيد. وهي عملية تستحق المفوضية وآخرون التقدير بشأنها".

من فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة
من فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة
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وتابعت: "في الواقع، يمكن أن تكون الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب" في العراق.

وأضافت بلاسخارت: "لا يسعني اليوم إلا أن أقول إنه يتعين التحلي بمزيد من الصبر". واعتبرت أنه "في حين أن خطر استمرار الانسداد السياسي حقيقي، فإن العراق بحاجةٍ ماسةٍ إلى حكومة قادرة على التعامل بسرعة وفاعلية مع لائحة طويلة من المهام المحلية غير المنجزة، وهذه هي المسؤولية الأساسية لكافة الأطراف السياسية المعنية".

وتعليقاً على ما قالته بلاسخارت، اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن هذه التصريحات "تبعث بالأمل" وتشكّل "فرصة جديدة لرافضي النتائج لمراجعة أنفسهم والإذعان للنتائج من أجل الشعب المتطلع لحكومة أغلبية وطنية".

وأضاف الصدر في بيان عبر "تويتر" أن على المحكمة الاتحادية "العمل بجد وحيادية" و"التعامل مع الطعون بمهنية"، وأن "لا ترضخ للضغوط السياسية".

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