العراق.. انطلاق عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "المرحلة الأولى من عملية (برق السماء) انطلقت اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة في جميع قواطع المسؤولية".

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وقد "شرعت كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي ضمن قواطعها كافة، وأفواج وسرايا المغاوير لفرق الشرطة الاتحادية، والقوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بعمليات استطلاع مسلّح مكثفة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وتدمير أوكار الإرهابيين ومنع حالات التسلل وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة عزمها على "ملاحقة العناصر الإرهابية وفق جهد استخباري مكثف ومعلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم وإنزال القصاص العادل بحقهم أينما كانوا".

وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وتشن القوات العراقية بشكل متواصل حملات على خلايا وقياديي التنظيم في عدة أنحاء من العراق، تسفر عن مقتل بعض عناصره أو إلقاء القبض عليهم.