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العراق.. انطلاق عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية

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BAGHDAD, IRAQ - MAY 30: An Iraqi Army soldier stands guard the entrance to the International Zone on May 30, 2021 in Baghdad, Iraq. Coalition forces based in Baghdad's International Zone are part of the U.S.-led Military Advisor Group of 13 nations supporting the Iraqi Security Forces. The United States currently maintains 2,500 military personnel in Iraq as part of Operation Inherent Resolve. John Moore/Getty Images/AFP / Getty Images via AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOHN MOORE
جندي أمام مدخل المنطقة الخضراء في بغداد (أرشيفية)
العراق والكاظمي

العراق.. انطلاق عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية

شرعت كتائب من عدة أجهزة أمنية بعمليات استطلاع مسلّح مكثفة، وذلك بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي

العربية.نت

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "المرحلة الأولى من عملية (برق السماء) انطلقت اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة في جميع قواطع المسؤولية".

وقد "شرعت كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي ضمن قواطعها كافة، وأفواج وسرايا المغاوير لفرق الشرطة الاتحادية، والقوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بعمليات استطلاع مسلّح مكثفة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي"، بحسب البيان.

جندي أميركي يشهر سلاحه خلال تحليق طائرة عسكرية فقو بغداد (أرشيفية)
جندي أميركي يشهر سلاحه خلال تحليق طائرة عسكرية فقو بغداد (أرشيفية)

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وتدمير أوكار الإرهابيين ومنع حالات التسلل وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة عزمها على "ملاحقة العناصر الإرهابية وفق جهد استخباري مكثف ومعلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم وإنزال القصاص العادل بحقهم أينما كانوا".

جنود عراقيون في بغداد (أرشيفية)
جنود عراقيون في بغداد (أرشيفية)
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وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وتشن القوات العراقية بشكل متواصل حملات على خلايا وقياديي التنظيم في عدة أنحاء من العراق، تسفر عن مقتل بعض عناصره أو إلقاء القبض عليهم.

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