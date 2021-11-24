اعتقال مدير مكافحة المتفجرات بالداخلية على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي

اعتقلت قوة أمنية عراقية اليوم الأربعاء، ضابطا رفيعا بوزارة الداخلية على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقالت مصادر حكومية عراقية في تصريحات صحفية، إن قوة أمنية خاصة اعتقلت مدير مكافحة المتفجرات في الوزارة اللواء صباح حسن الشبلي بسبب

مادة اعلانية

قيامه بتفجير إحدى المقذوفات "غير المنفلقة" التي وجدت فوق منزل الكاظمي، ما اعتبرته محاولة لتضليل لجنة التحقيق التي تشكلت للتحري ومعرفة الجهة المنفذة لعملية الاغتيال.

يذكر أن الكاظمي كان نجا من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال ورد عليه رئيس الوزراء بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في بيان مقتضب، أن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه منزل رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، إلا أن القوات الأمنية أسقطت اثنتين.

فيما استهدفت الثالثة مقر الكاظمي، موقعة أضرارا مادية، بينما أصيب عدد من عناصر حمايته بجروح أيضا.