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رئيس كردستان العراق يدعو لتنسيق مع بغداد والتحالف في مواجهة داعش

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نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
العراق والكاظمي

رئيس كردستان العراق يدعو لتنسيق مع بغداد والتحالف في مواجهة داعش

بارزاني: اتساع واستمرار هجمات داعش رسالة جدية وخطيرة

دبي - العربية.نت

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أصدر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بياناً حول هجوم داعش الأخير في جلولاء، دعا خلاله لتوسيع التنسيق بين إقليم كردستان والحكومة العراقية الاتحادية بمشاركة التحالف الدولي.

واعتبر رئيس إقليم كردستان في بيان صادر عن مكتبه، أن "اتساع واستمرار هجمات داعش رسالة جدية وخطيرة"، مضيفا أن "هجمات داعش تولد خطراً حقيقياً في المنطقة".

ودعا بارزاني إلى "زيادة التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي في تلك المناطق".

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وأكد رئيس إقليم كردستان أن هناك "حاجة عاجلة وآنية وأولوية للمزيد من التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي".

وفي 18 نوفمبر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش في عملية لطيران الجيش العراقي في ديالى.

وأشارت الخلية إلى أن "العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى".

وقبل أيام من العملية المذكورة، أكدت وكالة الاستخبارات، القبض على من يسمى المسؤول الشرعي لكتيبة الفاروق في تنظيم داعش، والذي تورط في أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين العراقيين.

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