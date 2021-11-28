الخزعلي يهدد بانتقال حال العراق للأسوأ بسبب نتائج الانتخابات

نقلت قناة العهد العراقية اليوم الأحد عن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قوله، إن الانتخابات والاعتراضات والإشكالات ستنقل وضع البلد إلى "الأسوأ".

ووصف الخزعلي الحال الموجود في العراق بأنه "انسداد سياسي واضح"، مشيرا إلى أن المشاكل الحالية سببها الانتخابات وطريقة إجرائها ونتائجها.

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وأضاف "جميع العراقيين والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والبعثة الأممية والأوروبية يعلمون بخروقات الانتخابات".

وكانت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جانين بلاسخارت قالت قبل أيام، إنه لا دليل على وجود تزوير ممنهج في الانتخابات النيابية التي شهدها العراق، وإنه يجب التعامل مع أي من المخاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خلال القنوات القانونية القائمة حصراً.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن بلاسخارت قولها خلال جلسة لمجلس الأمن حول العراق، إن "نتائج الانتخابات لن تكون نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها"، مضيفةً أن ذلك سيتم بمجرد أن تبتّ الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها.

وحذرت من أن "أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط مثلاً، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية".