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العراق.. وقوع انفجار في منزل بالعمارة بمحافظة ميسان

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A member of Iraqi police stands guard in front of Maysan Governorate building, which was burnt by demonstrators during a protest over unemployment, corruption and poor public services, in Maysan province, south of Baghdad, Iraq October 4, 2019. REUTERS/Essam al-Sudani
جندي في محافظة ميسان في العراق (أرشيفية)
العراق والكاظمي

العراق.. وقوع انفجار في منزل بالعمارة بمحافظة ميسان

مصدر أمني في المحافظة أكد أن التفجير تم بقنبلة يدوية وألحق أضراراً بالمنزل

العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام عراقية مساء الأحد بوقوع انفجار بمدينة العمارة في محافظة ميسان.

وقال موقع "بغداد اليوم" الإخباري إن الانفجار وقع "في منزل عائلة مسيحية" بمدينة العمارة وسط محافظة ميسان.

ونقل الموقع عن مصدر أمني في المحافظة قوله: "التفجير كان بقنبلة يدوية" واستهدفت عائلة تعمل ببيع المشروبات الكحولية. وأشار المصدر إلى أن الانفجار ألحق أضراراً بالمنزل.

وشهدت ميسان النائية التي يغلب عليها الطابع العشائري خلال الفترة الأخيرة سلسلة هجمات مسلحة، بينها ما تمّ بعبوات ناسفة، ضد مسؤولين محليين يتابعون قضايا الفساد في المحافظة.

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في سياق آخر، نفذ تنظيم "داعش" السبت هجوماً بقنبلة زرعت على جانب طريق شمال العراق، ما أسفر عن مقتل خمسة من القوات الكردية وإصابة أربعة آخرين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكردية الرسمية "رووداو".

وقتل عناصر البشمركة الخمسة في منطقة كرميان في شمال العراق الذي يسيطر عليه الأكراد في ساعة متأخرة من مساء السبت، ثم هاجم مسلحو داعش موقعاً للبشمركة ما أسفر عن إصابة أربعة، وفقاً للتقرير.

يذكر أن الهجمات التي تستهدف قوات الأمن العراقية، بما في ذلك مقاتلو البشمركة الكردية، شائعة وفي تصاعد منذ هزيمة "داعش" في ساحة المعركة عام 2017.

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