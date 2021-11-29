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فؤاد حسين: ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لأوروبا

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Iraq’s Foreign Minister Fuad Hussein faces reporters as he meets with U.S. Secretary of State Antony Blinken at the State Department in Washington, U.S., July 23, 2021. REUTERS/Elizabeth Frantz/Pool
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق والكاظمي

فؤاد حسين: ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لأوروبا

وزير الخارجية أكد لقناة "العربية" أن سبب أزمة المياه التي يواجهها العراق حالياً هو تغيير إيران لمجاري مجموعة من الأنهار

العربية.نت

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كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن صعوبة معرفة أعداد المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، بعد فشل مسعاهم للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر اجتياز الحدود إلى بولندا.

وأوضح أن هؤلاء المهاجرين غادروا العراق "بطرق مختلفة" لذا من الصعوبة "حصر عددهم"، مضيفاً: "اتخذنا القرار في مجلس الوزراء بمنع الرحلات من بغداد إلى بيلاروسيا".

وأضاف حسين، في حديث مع قناتي " العربية" و"الحدث"، أن العراق سيّر 5 رحلات جوية لإجلاء العراقيين العالقين، وقد وصلت أعداد العائدين إلى 1890 شخصاً.

مهاجرون عالقون على الحدود بين بيلاروسية وبولندا
مهاجرون عالقون على الحدود بين بيلاروسية وبولندا

وتابع: "حتى الآن أعرب 1895 مهاجراً عراقياً عن رغبته بالعودة للعراق.. ونحن مستعدون لإرسال رحلات لمن يرغب في العودة".

كما أكد حسين أن السلطات العراقية قبضت على شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين إلى أوروبا.

في سياق آخر، قال حسين أن سبب أزمة المياه التي يواجهها العراق حالياً هو تغيير إيران لمجاري مجموعة من الأنهار.

انخفاض منسوب المياه في أحد أنهار ذي قار
انخفاض منسوب المياه في أحد أنهار ذي قار
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يأتي هذا بينما عبر آلاف الأشخاص معظمهم من الشرق الأوسط، أو حاولوا عبور الحدود البيلاروسية في الأشهر الأخيرة للوصول إلى دول شرق الاتحاد الأوروبي ودول الحلف الأطلسي، مثل لاتفيا وليتوانيا وبولندا.

وبقي آلاف المهاجرين عالقين في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، وقد توفي البعض منهم بسبب الظروف القاسية هناك.

وأكدت ميسنك مؤخراً سعيها لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم، بينما كثّف الاتحاد الأوروبي اتصالاتها وإجراءاته لمنع وصول المزيد منهم.

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