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الكاظمي: لا أحد فوق قرار الدولة ولا سلاح خارج سيطرتها

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الكاظمي: لا أحد فوق قرار الدولة ولا سلاح خارج سيطرتها

دبي – العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ألا أحد فوق قرار الدولة العراقية ولا سلاح خارجها.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر أن القوات الجوية العراقية نفذت عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، مشيراً إلى أنها ستواصل العمليات لاجتثاث التنظيم من جذوره في العراق.

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كذلك، أوضح أن هناك دائماً من يحاول عبر السلاح إرهاب الدولة، وتابع أن "الدولة بمؤسساتها وشعبها تقف بالمرصاد، فلا أحد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت اليوم، مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية لطائرات F-16 العراقية في صحراء الأنبار.

عملية نوعية

وقالت الخلية في بيان إنها نفذت عملية نوعية ضد داعش شمال منطقة الكيلو 160 في صحراء الأنبار، بالتعاون مع طائرة استطلاع للتحالف الدولي.

من جانبه، أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم، استمرار ملاحقة بقايا عصابات داعش والقضاء عليها في جميع مناطق البلاد.

وقال الساعدي إن "بقايا عصابات داعش تحاول تحقيق نصر إعلامي لها ليس له واقع، من خلال محاولات تعرضها للأجهزة الأمنية، ولاسيما في ديالى وكركوك".

كذلك أضاف أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية لديها تكتيك جديد سنفاجئ به فلول الإرهاب، لتطهير جميع المناطق التي يحاول داعش إيجاد موضع قدم فيها".

وأشاد الساعدي بالدور الكبير الذي تلعبه العشائر في مساندة الأجهزة الأمنية وعدم السماح للإرهابيين بالعبث بأمن المواطن".

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