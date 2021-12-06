قتلى من البيشمركة في مواجهات مع داعش شمال العراق

سقط 5 قتلى بينهم 4 من جنود البيشمركة ومدني بينما أُصيب 6 آخرون في مواجهات مع مسلحي تنظيم داعش قرب قرية قره سالم شمال العراق، وفق ما أفادت مصادر أمنية لرويترز الأحد.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان صحافي إن مسلحي داعش هاجموا موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة مما أدى لسقوط ضحايا.

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لكنها لم تذكر حصيلة القتلى أو الجرحى.

إلى ذلك أكدت مصادر من قوات البيشمركة أن الاشتباكات انتهت بانسحاب مقاتلي داعش.

تكتيكات الكر والفر

وقال قائد في قوات البيشمركة إن مقاتلي التنظيم "يستخدمون تكتيكات الكر والفر في الهجمات الليلية على مواقعنا. إنهم يتجنبون التمسك بالأرض لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "يجري إرسال المزيد من التعزيزات إلى المنطقة لمنع وقوع المزيد من الهجمات".

من جانبه كشف مصدر عسكري عراقي أن وحدات من قوات الأمن العراقية تحركت إلى المنطقة لمساندة البيشمركة.

السيطرة على قرية لهيبان؟

يذكر أنه في وقت سابق الأحد قال مصادر أمنية لرويترز إن مسلحين تابعين لتنظيم داعش سيطروا على قرية لهيبان في شمال العراق بعد هجوم بدأوه السبت.

غير أنه لم يصدر تأكيد عن السلطات العراقية.

يشار إلى أن القريتين في منطقة نائية، حيث يشن داعش هجمات منتظمة.