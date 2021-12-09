.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انتهت المهمة.. العراق يعلن انسحاب التحالف الدولي

  • الخط
قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز
قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز)

انتهت المهمة.. العراق يعلن انسحاب التحالف الدولي

القرار أعلن بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن العراق اليوم الخميس انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد بشكل رسمي، منهية بذلك مهمتها القتالية التي كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، والانتقال إلى مهمة استشارية لمساعدة القوات العراقية.

وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في تغريدة عبر تويتر: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأناها العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".

العراق.. عملية أمنية في ديالى والكاظمي يتفقد أربيل والبصرة العراق العراق والكاظمي العراق.. عملية أمنية في ديالى والكاظمي يتفقد أربيل والبصرة

محادثات فنية وأمنية

أتت هذا التصريح بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية والأميركية لبحث سحب القوات القتالية من البلاد، التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الاستراتيجي التي عقدت في السابع من شهر أبريل الماضي (2021).

حوار استراتيجي

يذكر أن بغداد وواشنطن عقدتا العام الماضي، جولتين من الحوار الاستراتيجي، حيث أعلنت أميركا بعد انتهاء الأولى سحب قواتها من العراق بشكل تدريجي، مشيرة إلى أنها ليست بصدد إقامة قواعد ثابتة لقواتها في البلاد.

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مارس/آذار الماضي، أن بلاده نجحت في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%.

كما اتفقت بغداد وواشنطن حينها على أن العلاقة الأمنية بينهما ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية بحلول 31 ديسمبر 2021.

قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز)
قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز)

يذكر أنه منذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة داعش الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالبلاد نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي.

ولعب التحالف دوراً رئيسياً في إلحاق الهزيمة بالتنظيم واستعادة العراق لكامل أراضيه عام 2017، لكن داعش لا يزال يحتفظ بخلايا متفرقة تشن هجمات متفرقة بين فترات متباينة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركات ناشئة تصطاد قادة شركة شركات ناشئة تصطاد قادة شركة "أبل" وتهدد حلمها الضخم!
الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة! الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة!
الأكثر قراءة
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة
هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات
قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
قبل أن تذهب
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
اكتشف المزيد