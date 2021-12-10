توتر وسط بغداد..الفصائل تجدد اتهاماتها بتزوير الانتخابات

شهد وسط العاصمة العراقية، بغداد، اليوم الجمعة، توترا، بعد أن حاول أنصار من الفصائل المسلحة والأحزاب "الخاسرة" في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر، بعد أن حاولوا التقدم نحو المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

فقد همت القوات الأمنية إلى منع مئات المحتجين من اقتحام بوابة الجسر المعلق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

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فيما رفع مناصرو الفصائل الموالية لإيران اتهامات ضد المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بالتزوير.

تخوين واتهامات

بالتزامن، أصدرت ما يعرف بـ "اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات"، بيانا جددت فيه مطالبتها بمحاكمةَ قتلةِ المتظاهرين، وفي مقدمتهم الكاظمي.

كما اتهمت الرئاسات الثلاث في البلاد باختطاف مستقبل وأصوات العراقيين، واصفة إياها بالمسمومة!

خسارة عشرات المقاعد

يذكر أنه بعد أيام على العاشر من أكتوبر، بدأت الفصائل الموالية لإيران الممثلة سياسيا بتحالف الفتح، مع غيره من الأحزاب التي تلقت خسارة كبيرة في الانتخابات النيابية، تطلق الاتهامات بوجه المفوضية والسلطات العراقية، مطالبة بإلغاء النتائج التي أظهرت تراجعها بعشرات المقاعد نسبة إلى الانتخابات السابقة التي جرت في 2018.

وفي نوفمبر الماضي، نظت عدة تظاهرات واحتجاجات، كما نصبت خياما في محيط الخضراء، تعبيرا عن تمسكها بإلغاء النتائج. ما أدى في السادس من الشهر عينه إلى اشتباكات مع القوات الأمينة نجم عنها مقتل متظاهر.

فتدهورت الأمور لاحقا، عقب اتهامات وجهتها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله إلى الكاظمي بالتورط في مقتل المتظاهر، قبل أن يستهدف منزله بـ 3 طائرات مسيرة مفخخة، فجر السابع من نوفمبر.