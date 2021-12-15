إحباط عملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز بين بغداد والبصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، إحباط عملية تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، بدون وقوع إصابات بشرية أو مادية.

في التفاصيل، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى وأثناء المسح الميداني، من إحباط تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة، في منطقة الجربوعية الأولى قاطع محافظة المثنى، عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الأنبوب الغازي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان لخلية الإعلام الأمني.

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كما تم استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى، وتم تفكيكها، وإبطال مفعولها بدون خسائر بشرية أو مادية.

القبض على 3 من قيادات "داعش"

يذكر أن خلية الإعلام الأمني، كانت أعلنت الخميس الفائت، القبض على 3 من قيادات "داعش" بعملية استخبارية في بغداد.

وقالت الخلية في بيان إنه "استمراراً للعمليات الاستخباراتية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لضرب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعهم، تمكنت وكالة الاستخبارات واستناداً لمعلومات استخباراتية من إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي".

كما أوضحت أن "التحقيقات الأولية بينت أن الإرهابي الأول والمكنى (أبو حمزة) عمل ضمن ما يسمى مفارز ولاية جنوب بغداد ولديه أحد أشقائه ضمن صفوف داعش وتم قتله في محافظة إدلب السورية والذي كان مسؤولا عن نقل الأسلحة بين العراق وسوريا. أما الإرهابي الثاني والمكنى (أبو أنس) والذي عمل ضمن صفوف داعش بما يسمى ولاية الأنبار. والإرهابي الثالث مطلوب ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين مع داعش الإرهابي"، بحسب البيان.

كذلك أضافت أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف بالانتماء واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".