العراق.. الأمن يعتقل عدداً من قادة تنظيم داعش

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق من إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعـش في قضاءي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد.

كما كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن مداهمة الاستخبارات العسكرية أحد أماكن الإرهابيين وتلقي القبض على اثنين منهم في الفلوجة بالأنبار.

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واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي أكدت وجود إرهابيين اثنين في منطقة الصقلاوية بالفلوجة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب .

وعلى ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة 40 وقوة برية من الفوج أعلاه تمت مداهمة مكان تواجد الإرهابيين والقبض عليهم.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة تم تسليمهم لجهة الطلب.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت أمس الأربعاء عن إطلاق عملية أمنية جديدة ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كركوك وديالى.

وقالت الخلية في بيان "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم ل‍قيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان أن "قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".