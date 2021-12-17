.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيضانات عارمة في كردستان العراق تحصد 11 شخصاً

  • الخط
أمطار غزيرة تسببت في فيضانات أربيل بكردستان العراق
3 صور

فيضانات عارمة في كردستان العراق تحصد 11 شخصاً

حذّرت السلطات العراقية من احتمال وقوع فيضانات إضافية

العربية.نت، فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

قتل 11 شخصا على الأقل، وأصيب 4 آخرون بجروح، جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق فجر الجمعة، على ما أفاد محافظ أربيل اوميد خوشناو، في حين حذّرت السلطات من احتمال وقوع فيضانات إضافية.

وقال المسؤول إن "الفيضانات بدأت عند الساعة الرابعة فجراً، وتسببت بمقتل 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال"، موضحاً أن السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة في شرق أربيل، وسبّبت كذلك "أضرارا مادية كبيرة".

من فيضانات العراق
من فيضانات العراق

وأضاف أن "أربعة عناصر من الدفاع المدني أصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم" أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.

من جهته، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش، أن "الحصيلة الأولية هي مقتل 8 أشخاص توفي أحدهم حين ضربه البرق، والآخرون قضوا غرقاً في بيوتهم".

من فيضانات العراق
من فيضانات العراق

وتحدّث عن "مفقودين لا يزال البحث جارياً عنهم لذلك قد يكون عدد الضحايا مرجحاً للارتفاع". وأضاف أن "هناك مواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جداً".

دمر منازل واقتلع الأشجار.. إعصار "راي" في الفلبين يقتل 12 شخصا الأخيرة دمر منازل واقتلع الأشجار.. إعصار "راي" في الفلبين يقتل 12 شخصا

وشوهدت برك تجمعت فيها المياه الموحلة على الطرقات. وعلى أطراف بعض الشوارع، جرفت المياه شاحنات وحافلات، تكدّست قرب بعضها بعضا أو قلبت.

وحذّر المحافظ في بيان كذلك السكان من مغادرة منازلهم. وقال "نطالب المواطنين، إذا لم يكن هناك عمل ضروري، ألّا يخرجوا من منازلهم وخارج مدينة أربيل، إذ يتوقع هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها".

وأضاف: "هناك حالة تأهبّ لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
قبل أن تذهب
تحذيرات أوروبية لموسكو من عواقب غزو أوكرانيا
تحذيرات أوروبية لموسكو من عواقب غزو أوكرانيا
اكتشف المزيد