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العراق.. المحكمة الاتحادية تنظر طعون تحالف الفتح ضد نتائج الانتخابات

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جلسة المحكمة الاتحادية
العراق والكاظمي

العراق.. المحكمة الاتحادية تنظر طعون تحالف الفتح ضد نتائج الانتخابات

أجلت جلسة الطعن بالانتخابات إلى 26 ديسمبر الجاري لإصدار قرار في الدعوى

العربية.نت، وكالات

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أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء بأن المحكمة الاتحادية أجلت جلسة الطعن بالانتخابات إلى 26 ديسمبر الجاري لإصدار قرار في الدعوى.

ونقلت الوكالة عن مجلس القضاء الأعلى قوله في بيان، إن القرار "جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعيين". وكانت بعض الأحزاب قد طعنت على نتائج الانتخابات التي حصل بموجبها التيار الصدري على أكثرية المقاعد.

العامري في طريقه للمحكمة
العامري في طريقه للمحكمة

وعقدت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم الأربعاء، جلستها الثالثة للنظر في الطعون التي قدمها تحالف الفتح حول نتائج الانتخابات.

وكان محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي، قد رجح تأجيل المحكمة الاتحادية العليا للجلسة الثالثة لحاجة فريق الخبراء الفنيين لدى المحكمة إلى المزيد من الوقت لتدقيق الأدلة التي قدمها المعترضون على النتائج .

في هذه الأثناء، يصل إلى أربيل اليوم وفد الإطار التنسيقي للقاء رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وقادة حزب الاتحاد الوطني لبحث ملف تشكيل الحكومة التحالفات التي تسبقها.

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