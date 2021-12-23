وزير خارجية العراق: بحثت في طهران ملف إيران مع دول الجوار

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين إيران ودول الجوار، مشيرا إلى التطلع إلى جولة خامسة من الحوار.

وأضاف أنه بحث في طهران أيضا ملف انسحاب القوات الأميركية من العراق.

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إلى هذا، وصل وفد عراقي رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء الأربعاء، للقاء كبار المسؤولين وبحث مستجدات الوضع الأمني الإقليمي.

بدورها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "الوفد العراقي الذي يترأسه وزير الخارجية والذي يضم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وبعض المسؤولين في الحكومة العراقية، وصل إلى العاصمة طهران، مساء الأربعاء، وهذه الزيارة ستستمر ليومين".

وأوضحت أن "الوفد العراقي سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين في طهران، كما سيبحث قضايا متعددة تعنى بالعلاقات الثنائية ومستجدات الوضع الأمني الإقليمي وآخر التطورات في إطار المفاوضات النوويّة في فيينا بين إيران والقوى الدولية".

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "ميدل إيست نيوز" الإيرانية، أن "زيارة الوفد العراقي تأتي في وقت تدخل فيه البلاد (العراق) مرحلة جديدة مع الإعلان عن انتهاء الوجود القتالي للقوات الأميركية في العراق".

انسحاب القوات الأميركية

وأضافت الوكالة أنه "من المتوقع أن تكون الأوضاع الأمنية في العراق بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية، والمسائل المتعلقة بالانتخابات العراقية، وتشكيل حكومة جديدة في العراق، من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها في اجتماعات هذا الوفد العراقي".

فيما نقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "زيارة المستشار الأمني العراقي قاسم الأعرجي ربما كانت مرتبطة بنتائج الانتخابات العراقية الأخيرة والهجمات على المنطقة الخضراء، ويعود الأمر إلى رد فعل المجموعات المقربة من إيران، والتي قد تؤدي إلى اشتباكات بين الجماعات الموالية لطهران".