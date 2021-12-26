.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار وأهمية استقرار البلاد

  • الخط
فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي
العراق والكاظمي

العراق يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار وأهمية استقرار البلاد

قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي يزور إيران، بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أهمية استقرار العراق لجيرانه

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، على تغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة، مشددا على أن استقرار بلاده مهم أيضا لجارتها إيران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن حسين، الذي يزور إيران، بحث مع رئيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التطرف وإنهاء الصراعات ومد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن بينها إيران.

والخميس الماضي، أكد وزير الخارجية العراقي، حسين، أن العراق لعب دوراً في دعم الحوار بين إيران ودول الجوار، مشيرا إلى التطلع إلى جولة خامسة من الحوار.

وأضاف أنه بحث في طهران أيضا ملف انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وكان حسين على رأس وفد عراقي رفيع المستوي زار العاصمة الإيرانية طهران، للقاء كبار المسؤولين وبحث مستجدات الوضع الأمني الإقليمي.

وتأتي زيارات المسؤولين العراقيين إلى طهران في وقت تدخل فيه البلاد مرحلة جديدة مع إعلان انتهاء الوجود القتالي للقوات الأميركية في العراق خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون "مدعي عام" يعمل بالذكاء الاصطناعي
طلاق شيرين وزواج حلا شيحة.. أبرز أحداث الوسط الفني بـ2021 طلاق شيرين وزواج حلا شيحة.. أبرز أحداث الوسط الفني بـ2021
الأكثر قراءة
سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه
بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة
فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
قبل أن تذهب
العربية ترصد فرحة العراقيين بتطوير شارع المتنبي
العربية ترصد فرحة العراقيين بتطوير شارع المتنبي
اكتشف المزيد