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العراق.. استهداف رتل لقوات التحالف المنسحبة بالديوانية

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تفجير يستهدف رتلاً عسكرياً للتحالف في الديوانية
ميليشيات العراق

العراق.. استهداف رتل لقوات التحالف المنسحبة بالديوانية

الاستهداف تسبب في أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الاثنين، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا يحمل معدات عسكرية لقوات التحالف الدولي المنسحبة باتجاه محافظة البصرة في طريقها إلى الكويت، وذلك على الطريق السريع في محافظة الديوانية.

وأضافت الخلية في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر"، أن الاستهداف تسبب في أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل.

وكانت وكالة الأنباء العراقية، أعلنت الأحد، أن التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق أكد أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ 9 ديسمبر الجاري.

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وقال التحالف في تصريح للوكالة العراقية: "اعتبارا من 9 كانون الأول/ ديسمبر، لم تعد هناك قوات أميركية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق".

وأضاف التحالف: "كان الانتقال المبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد داعش".

وتابع التحالف: "بالنسبة للقوات الأميركية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

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