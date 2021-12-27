.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق.. تظاهرات تستبق قرار المحكمة حول نتائج الانتخابات

  • الخط
Iraqi Security forces close the heavily fortified Green Zone as they tightened security measures hours after the assassination attempt on the Prime Minister in Baghdad, Iraq, Sunday, Nov. 7, 2021. Prime Minister Mustafa al-Kadhimi survived an assassination attempt with armed drones that targeted his residence early Sunday and officials said he escaped unharmed. (AP Photo/Hadi Mizban)
الأمن العراقي بالمنطقة الخضراء "أرشيفية"
ميليشيات العراق

العراق.. تظاهرات تستبق قرار المحكمة حول نتائج الانتخابات

المحكمة الاتحادية العراقية تصدر حكمها في مدى نزاهة الانتخابات.. وإجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء ببغداد

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تنظر المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، في إصدار حكمها النهائي في نتائج الانتخابات النيابية التي عقدت في أكتوبر الماضي، علماً أن قرار المحكمة سيكون ملزما وباتا غير قابل للطعن أو التمييز.

ويأتي حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.

جلسة المحكمة الاتحادية في العراق
جلسة المحكمة الاتحادية في العراق

وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية شهدت منطقة الحارثية والقريبة من المنطقة الخضراء صباح اليوم، مظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.

العراق.. استهداف رتل لقوات التحالف المنسحبة بالديوانية العراق ميليشيات العراق العراق.. استهداف رتل لقوات التحالف المنسحبة بالديوانية
توقعات 2022.. العراق يكافح من أجل السيادة وسط شد حبال العراق العراق والكاظمي توقعات 2022.. العراق يكافح من أجل السيادة وسط شد حبال

القوات الأمنية العراقية فرضت، من جهتها، إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء بغداد، التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأميركية.

القوات الأمنية أغلقت أيضا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، تحسباً لعبور مزيد من أنصار الكتل الخاسرة وقوات حفظ القانون تنتشر على الجسر.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه جرى تعزيز القوات الأمنية بقوات إضافية لنقاط التفتيش والتقاطعات المهمة في العاصمة العراقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تنفس بعمق.. تتجاوز مضاعفات كوفيد-19 تنفس بعمق.. تتجاوز مضاعفات كوفيد-19
إنجي المقدم تكشف تفاصيل إنجي المقدم تكشف تفاصيل "قواعد الطلاق الـ 45"
الأكثر قراءة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟   حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟  
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك
الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا
اعتقالات في محيط دوائر عليا.. اختراق التحالف للحوثيين يربك قياداتهم اعتقالات في محيط دوائر عليا.. اختراق التحالف للحوثيين يربك قياداتهم
قبل أن تذهب
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
اكتشف المزيد