الكاظمي: يجب ألا تؤثر الخلافات السياسية على العمل الأمني بالعراق

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، إن العام المقبل سيكون عاما مكملا للقضاء على جميع "بؤر الإرهاب" في البلاد، موجها بتكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على تنظيم داعش.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان عن الكاظمي قوله خلال مؤتمر العمليات السنوي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2021، إنه ما زالت أمام العراق تحديات كالسلاح المنفلت وتجارة المخدرات والنزاعات العشائرية، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع لمواجهتها.

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كما شدد الكاظمي على "ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات الأمنية والأجهزة والوكالات الاستخبارية كافة لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة والقانون".

وأضاف "نتطلع إلى أن يكون عام 2022 عاما للسلام، وألا تؤثر الخلافات والمشاكل السياسية على عملكم وواجبكم في حفظ الأمن والاستقرار، وأن يكون اهتمامكم بأمن قواطعكم وكلنا داعمون لكم".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا يحمل معدات عسكرية لقوات التحالف الدولي المنسحبة باتجاه محافظة البصرة في طريقها إلى الكويت، وذلك على الطريق السريع في محافظة الديوانية.

وأضافت الخلية في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر"، أن الاستهداف تسبب في أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل.