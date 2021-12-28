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العراق.. "التنسيقي" يدعو لإنهاء التظاهرات الرافضة للانتخابات

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من تظاهرة لأنصار الحشد ضد الانتخابات النيابية في العراق (فرانس برس)

العراق.. "التنسيقي" يدعو لإنهاء التظاهرات الرافضة للانتخابات

دبي - العربية.نت

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دعا الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية في العراق، اليوم الثلاثاء، جماهيره إلى إنهاء التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

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وقال هشام الركابي، مدير المكتب الصحافي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تدوينة عبر تويتر، إن "الإطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في رأي العالم أجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه".

كما دعا المتظاهرين إلى "الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الأيام المقبلة"، وفق ما نقلته "السومرية".

رد دعوى العامري

وأمس الاثنين، صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر، في بيان صادر عنها. وكانت المحكمة قد رفضت إلغاء نتائج الانتخابات بعد رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتحميله كافة المصاريف.

وأوضح مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب: "المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب".

هادي العامري (أرشيفية- فرانس برس)
هادي العامري (أرشيفية- فرانس برس)

ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتم اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

وكانت قوى شيعية بارزة موالية لإيران قد نددت بعد يومين من الاستحقاق، بحصول "تلاعب" و"احتيال" في نتائج العملية الانتخابية، بعد أن سجلت تراجعا كبيرا في الانتخابات التشريعية، ما فتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على البرلمان.

وأفاد آنذلك الإطار التنسيقي لقوى شيعية الذي يضم خصوصا تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في بيان "نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها في حينه المفوضية الانتخابية العليا، تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لنتائج الانتخابات. وأكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعدا.

وسجلت الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، نسبة مقاطعة غير مسبوقة، فيما أعلنت السلطات عن نسبة مشاركة بلغت 41%.

وتمت الدعوة للانتخابات قبل موعدها الأصلي في 2022، لتهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019.

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