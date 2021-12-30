العراق بلا كهرباء.. إيران توقف تصدير الغاز لبغداد

رغم أن العراق دفع مؤخراً جزءاً من المستحقات المترتبة عليه لإيران، إلا أن الأخيرة أوقفت تصدير الغاز إلى بغداد ما أدى إلى توقّف عدد من محطات توليد الكهرباء في البلاد.

مادة اعلانية

فقد أفادت مصادر عراقية، الأربعاء، بأن عدداً من المحطات توقفت عن توليد الطاقة الكهربائية، خاصة محطتي المنصورية وبسماية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وأشارت إلى أن إيران بدأت تستخدم ملف تصدير الغاز للضغط على الحكومة العراقية سياسياً، مؤكدة أن بغداد دفعت مؤخراً جزءاً من المستحقات المترتبة عليها.

ورغم ذلك لم تلتزم إيران بتصدير الغاز وفق ما هو متفق عليه.

مطالبات باكتفاء ذاتي

كما أكدت أن انقطاع التيار تسبب بحالة من الغضب لدى الشارع العراقي، وذلك في وقت تمر فيه البلاد بمنخفض جوي حاد.

يذكر أن العراقيين يطالبون بضرورة أن تكتفي بلادهم ذاتياً في ملف تجهيز الطاقة الكهربائية، مشددين على أهمية إنهاء الاعتماد على إيران التي تستخدم الملف سياسياً.

إعفاء مدته 4 أشهر

وكانت الولايات المتحدة منحت العراق في مارس/آذار الماضي، إعفاء مدته 120 يوماً، كي يسدد مقابل واردات كهرباء من إيران.

وهذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، وأتى قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة.

وبموجب الإعفاء الأخير الذي أعطته إدارة جو بايدن، تمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من إيران لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أغسطس الجاري.