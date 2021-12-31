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رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق في مجزرة قضى بها 12 طفلاً

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وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يصلان محل حادث منطقة جبلة شمالي محافظة بابل الذي حصل مساء يوم أمس الخميس للإطلاع ميدانياً على تفاصيله وملابساته.
وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يصلان محل حادث منطقة جبلة
العراق والكاظمي

رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق في مجزرة قضى بها 12 طفلاً

متهم بقضايا إرهابية أقدم على الانتحار بعد قتله عدداً من أفراد أسرته بينهم 12 طفلاً خلال عملية اعتقاله.

دبي - العربية.نت

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وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، الجمعة، بفتح تحقيق عادل في حادثة جبلة بمحافظة بابل.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء سعد معن اليوم الجمعة، إن التحقيق في حادثة جبلة جار بأعلى المستويات، وإنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات.

ونقلت عنه وكالة الأنباء العراقية، أن هناك اهتماما حكوميا بالحادث، وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء الكاظمي.

في السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام عراقية عن محافظ بابل حسن منديل السرياوي، تأكيده أن الحادث، الذي أودى بحياة 20 شخصاً "جنائيا وليس حادثا إرهابيا"، مشيراً إلى أن المتهم كان مطلوباً من قبل محالكم.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن متهما بقضايا إرهابية أقدم على الانتحار بعد قتله عدداً من أفراد أسرته بينهم 12 طفلاً خلال عملية اعتقاله.

التحقيق في مجزرة جبلة
  • التحقيق في مجزرة جبلة
  • مسؤولون في موقع الحادث
3 صور
التحقيق في مجزرة جبلة
التحقيق في مجزرة جبلة
مسؤولون في موقع الحادث
مسؤولون في موقع الحادث

وذكر مصدر أن مواجهات حصلت في شمال بابل في قضاء الجبلة بمنطقة الراشدي استمرت لأكثر من ساعتين بين القوات الأمنية وأحد المطلوبين في محافظة بابل.

وأضاف أن المواجهات التي حصلت بين قوات سوات والاستخبارات العراقية من جهة، والشخص المطلوب في منطقة الرواشد بجبلة، أسفرت عن إصابة اثنين من القوات الأمنية، ومقتل 20 شخصاً من عائلة المطلوب للقضاء، بينهم 12 طفلا.

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وأشار المصدر إلى أن المطلوب هو من قام بقتل أطفاله وعائلته داخل الدار بعد مواجهات مع القوات الأمنية.

القوات الأمنية أكدت أن الأطفال الـ12 قتلوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في الرأس.

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