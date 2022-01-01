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بذكرى مقتل سليماني.. الكشف عن خطة للهجوم على سفارة أميركا ببغداد

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Iraqi security forces are deployed in front of the US embassy in the capital Baghdad on January 1, 2020. (AFP)
قوات الأمن العراقية تؤمن السفارة الأميركية في بغداد "أرشيفية"
ميليشيات العراق

بذكرى مقتل سليماني.. الكشف عن خطة للهجوم على سفارة أميركا ببغداد

يُحيي النظام الإيراني الأسبوع المقبل الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية في 3 يناير من العام 2020.

دبي - قناة العربية

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كشفت وثيقة أمنية للاستخبارات العراقية عن وجود مخطط لميليشيات موالية لإيران لاستهداف السفارة الأميركية بصواريخ، انتقاما لمقتل رجل إيران قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق، أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد إثر غارة أميركية استهدفت موكبه.

وأوصت الوثيقة بتكثيف الجهود الأمنية في بغداد وإجراء عمليات تفتيش دقيقة في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة، حيث تتواجد ميليشيات مسلحة موالية لإيران.

ويُحيي النظام الإيراني الأسبوع المقبل الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية في 3 يناير من العام 2020.

صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد إلى جانب حطام السيارة التي كانت تقلهما
صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد إلى جانب حطام السيارة التي كانت تقلهما

واسم سليماني، كان في القائمة الأميركية للإرهاب، بسبب دوره في تأطير الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في سوريا والعراق، وفي الشرق الأوسط عموما.

وبحسب تحليل نشره موقع "بلومبرغ" Bloomberg فإن على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يؤكد للجانب الإيراني أن الولايات المتحدة مستعدة لأكثر من مجرد فرض عقوبات اقتصادية لردع طموحات إيران النووية.

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وسليماني، هو مهندس فيلق القدس الإيراني، وأحد أهم الأشخاص الذين خططوا لإنشاء ميليشيات مسلحة في لبنان والعراق واليمن.

تحليل "بلومبيرغ" تنبأ بأن يعمد القادة الإيرانيون إلى مناقشة قضية مقتل سليماني مع الجانب الأميركي في السنوات المقبلة.

ويرى النظام الإيراني في مقتل سليماني "مبررا إضافيا لإعادة إحياء البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، فضلاً عن سياستها الأوسع نطاقاً المتمثلة في الشرق الأوسط".

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