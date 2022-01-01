.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق.. إغلاق جسر وسط بغداد قبيل مسيرة إحياء لذكرى سليماني

  • الخط
يوم 3 أبريل (فرانس برس)
من وسط بغداد - أرشيفية
ميليشيات العراق

العراق.. إغلاق جسر وسط بغداد قبيل مسيرة إحياء لذكرى سليماني

وثيقة أمنية كشفت عن وجود مخطط لميليشيات موالية لإيران لاستهداف السفارة الأميركية بصواريخ

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ذكر الإعلام العراقي، اليوم السبت، بأن قوات الأمن أغلقت جسر الطابقين الحيوي وسط العاصمة بغداد استعدادا لمسيرة مرتقبة لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس.

وقال التلفزيون إن قوات الأمن "انتشرت بشكل مكثف عند تقاطع مصافي الدورة".

سليماني والمهندس
سليماني والمهندس

وكانت وثيقة أمنية للاستخبارات العراقية كشفت عن وجود مخطط لميليشيات موالية لإيران لاستهداف السفارة الأميركية بصواريخ، انتقاما لمقتل رجل إيران قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق، أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد إثر غارة أميركية استهدفت موكبه.

مطلوب قتل 20 شخصا من عائلته.. تفاصيل مجزرة بابل بالعراق سوريا مطلوب قتل 20 شخصا من عائلته.. تفاصيل مجزرة بابل بالعراق

وأوصت الوثيقة بتكثيف الجهود الأمنية في بغداد وإجراء عمليات تفتيش دقيقة في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة، حيث تتواجد ميليشيات مسلحة موالية لإيران.

وسليماني هو مهندس فيلق القدس الإيراني، وأحد أهم الأشخاص الذين خططوا لإنشاء ميليشيات مسلحة في لبنان والعراق واليمن.

ويرى النظام الإيراني في مقتل سليماني "مبررا إضافيا لإعادة إحياء البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، فضلاً عن سياستها الأوسع نطاقاً المتمثلة في الشرق الأوسط".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين
أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن! أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن!
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
"مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا "
مصر.. تفاصيل مروعة عن مصر.. تفاصيل مروعة عن "حلة محشي" قتلت الأم وأطفالها الـ3
فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً
"يمكن سماعه قبل الشعور به".. أبرز أعراض كورونا أوميكرون
ما هو مرض فلورونا الجديد الذي ظهر في إسرائيل؟ ما هو مرض فلورونا الجديد الذي ظهر في إسرائيل؟
قبل أن تذهب
اعتقال الرجل الثاني في حركة النهضة الإخوانية التونسية
اعتقال الرجل الثاني في حركة النهضة الإخوانية التونسية
اكتشف المزيد