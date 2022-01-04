مسؤول كردي: الصدر يسعى لحكومة أغلبية بمشاركة الفائزين.. ومعارضة قوية

قال مسؤول بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، اليوم الثلاثاء، إن وفدا من التيار الصدري يزور إقليم كردستان حاليا أكد على تشكيل "حكومة أغلبية" بمشاركة الكتل الفائزة وبمعارضة قوية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو المكتب السياسي للحزب محمود محمد قوله في مؤتمر صحافي إن الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع وفد التيار الصدري، "لبحث عدد من الملفات السياسية وتشكيل الحكومة".

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وأضاف "وجهة نظر التيار الصدري للحكومة القادمة هو أن تكون حكومة أغلبية وطنية تشارك فيها الأحزاب الفائزة مع وجود معارضة قوية أيضا". وأكد محمد على أن "هناك تفهما مع التيار بخصوص تشكيل الحكومة، وسنعمل خلال الأيام القادمة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".

من ناحية أخرى، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إن زعيم الحزب استقبل وفد التيار الصدري، وبحث معه "العملية السياسية في العراق ونتائج الانتخابات والخطوات اللازمة للجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأضاف المكتب في بيان نقلته إذاعة (رووداو) الكردية أن الاجتماع ركز أيضا على مواصلة الجهود "لبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية واجتياز التحديات والاستجابة لإرادة ومطالب المواطنين وحل المشاكل بين إقلیم كردستان وبغداد ضمن إطار تعدیل العملية السياسية والنظر في مطالب جميع المكونات العراقية".

وكان وفد التيار الصدري برئاسة حسن العذاري قد وصل إلى أربيل أمس الاثنين، بحسب رووداو.