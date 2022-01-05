.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس العراق: الحكومة الجديدة يجب أن تكون قادرة على مواجهة للتحديات

  • الخط
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
العراق والكاظمي

رئيس العراق: الحكومة الجديدة يجب أن تكون قادرة على مواجهة للتحديات

أعلن فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي أن الهيئة ماضية مع الحكومة في "تسديد استحقاق" انسحاب القوات الأجنبية من العراق

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، إنه "يتعين أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على التصدي للتحديات".

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي أنه يؤكد على ضرورة إنهاء "الأزمات الملحة" في المنطقة.

ومن ناحية ثانية، أعلن فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي أن الهيئة ماضية مع الحكومة في "تسديد استحقاق" انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

ووقع صالح في 30 ديسمبر على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.

وقال الرئيس العراقي وقتذاك إن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة".

وأضاف أن هذا "يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

وأشار المرسوم إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سنا في المجلس الجديد سيترأس الجلسة.

وبعد تثبيت نتائج الانتخابات النيابية من قبل المحكمة الاتحادية في البلاد، ينتظر العراق انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان من أجل تشكيل الحكومة.

وتتجه أنظار العراقيين إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بعد أن حاز على 73 مقعدا، مشكلا بذلك الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان.

ماكرون يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره العرب والعالم ماكرون يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره

وكان الزعيم العراقي الشيعي قد أكد تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أفادت بعض المعلومات أنه قد يستبعد كتلة المالكي، الذي لا تربطه به علاقة قوية.

كما يخيم الغموض على إمكانية اتفاق الصدر مع "تحالف الفتح" الذي يمثل الجسم السياسي للحشد الشعبي وبعض الميليشيات الموالية لإيران.

يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت صادقت في 27 ديسمبر على نتائج الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر، ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل مدعومة من طهران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بيتكوين لـ 100 ألف دولار.. جهة عالمية تكشف سر توقعاتها المتفائلة بيتكوين لـ 100 ألف دولار.. جهة عالمية تكشف سر توقعاتها المتفائلة
أول تأمين على المصريين في الخارج.. هذه أعداد المشتركين أول تأمين على المصريين في الخارج.. هذه أعداد المشتركين
الأكثر قراءة
فيديو فيديو "الرقص الفاضح".. معلمة المنصورة: صوروني بدون علمي وسألجأ للقضاء
متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني
مأساة فتاة مأساة فتاة "الصور المفبركة".. عم الضحية: معلم بسنت شريك في انتحارها
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟ أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟
إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها
قبل أن تذهب
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
اكتشف المزيد