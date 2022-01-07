العراق.. القبض على مسؤول الدعم المالي لداعش في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في محافظة كركوك. وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة.

إلى هذا، ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضد الجماعات الإرهابية لتجفيف منابعهم من الداعمين لداعش مالياً ولوجستياً وبعد عملية استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك".

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وأشار البيان إلى أن الداعشي اعترف على أماكن تواجد للإرهابيين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ودك تلك الأوكار حيث تم العثور على وكر يحتوي على خيمة مجهزة بمواد لوجستية للمبيت فيها".

وأمس الخميس، أعلنت السلطات العراقية، القبض على 11 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعمليات أمنية متفرقة.

من جهته، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن عناصر "جهاز مكافحة الإرهاب" ألقوا القبض على "11 إرهابيا من عصابات داعـش في مناطق مختلفة".

وأضاف المتحدث أن عناصر الجهاز نفذوا "واجبات نوعية مُتعددة" بدأت بمحافظة الأنبار غربي العراق والتي أُلقي القبض فيها على "7 من العصابات التكفيرية".

كما تمكن الجهاز من القبض على "4 إرهابيين اثنان منهُم في محافظة كركوك والآخران في مُحافظتي صلاح الدين وديالى".

يشار إلى أن العراق أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.