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اجتماع للجنة السياسية والأمنيّة العراقية-السعودية برئاسة حسين وبن فرحان

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الجانب العراقي خلال الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي

اجتماع للجنة السياسية والأمنيّة العراقية-السعودية برئاسة حسين وبن فرحان

ناقش الجانبان قضايا بما يعزز تطوير التعاون المُشترَك بين البلدين وفي مُختلف المجالات

دبي - العربية نت

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عقدت اللجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة المنبثقة عن مجلس التنسيق العراقي السعودي اجتماعها الثالث، يوم الأحد.

وترأس الجانب العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وعن الجانب السعودي وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان، وعقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقش الجانبان القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وبما يعزز تطوير التعاون المُشترَك بين البلدين وفي مُختلف المجالات.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة، والعمل على وضع رؤية مُشترَكة لأهم القضايا التي تهم البلدين وفي مُختلف المجالات، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، والتشاور والتنسيق فيما يتعلّق بالدعم المتبادل في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب، والإسراع بالتوقيع على مُذكرة تفاهم أمنيّة بين وزارتي الداخليّة في كلا البلدين.

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كما تم الاتفاق على التعاون في المجالات العسكريّة من خلال إقامة تمارين مُشترَكة في إطار مُذكرة تفاهم تبرم بين البلدين في المجال العسكري، وتبادل الدورات التدريبية والخبرات في مجال الدراسات والتخطيط الاستراتيجي، واستمرار دعم جُهُود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي لمُكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

في ختام الاجتماع اتفق الجانبان على الاستمرار في التعاون والتنسيق في مُختلف المجالات وتبادل الزيارات واستمرار انعقاد اللجنة المنبثقة عن المجلس وبما يعزز التعاون الثنائي ويحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين.

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