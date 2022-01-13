العراق
العراق.. المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا
شهدت الجلسة الأولى للبرلمان حالة من الفوضى والتدافع والاحتجاجات، وتوقفت مؤقتا بسبب نقل رئيس الجلسة الأكبر سنا محمود المشهداني إلى المستشفى.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس، أمرا ولائيا في دعوى النائب باسم خشان، وقررت إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً.
وتناول نص قرار المحكمة الاتحادية إجراءات الجلسة الأولى لانتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي.
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وشهدت الجلسة المذكورة حالة من الفوضى والتدافع والاحتجاحات، وتوقفت مؤقتا بسبب نقل رئيس الجلسة الأكبر سنا محمود المشهداني إلى المستشفى.
وفاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي، الأحد الماضي، في الجولة الأولى من التصويت. بمشاركة 228 نائباً في التصويت.
وحصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.
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