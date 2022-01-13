برهم صالح يقدم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة العراق

ذكرت مصادر "العربية" و"الحدث" أن الرئيس العراقي، برهم صالح، يقدم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

وكانت أفادت مصادر للعربية والحدث بأن الاتحاد الوطني الكردستاني اختار الاثنين وبالإجماع برهم صالح كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

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وجاء الإجماع عقب اجتماع في منزل بافل طالباني رئيس الحزب.

بدوره، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسم منصب رئيس الجمهورية العراقية، مشيراً إلى تقديم مرشحين للمنصب.

وقال النائب عن الحزب، مهدي كريم، لوكالة الأنباء العراقية إن "الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً، أنّ "المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني".

وأضاف أنه "تمّ حسم الأمر من قبل الكتل الكردية ومع الكتل الأخرى، ككتلة تقدم أو التيار الصدري"، مشيراً إلى أنه "مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة".

وأضاف كريم أنّ "منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، وأي شخصية تخرج من هذا المكوّن، لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكرد أو المكون السني".

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب، محمد الحلبوسي، كان أعلن، يوم الأحد الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، موضحاً أن "فترة الترشيح تمتد لـ 15 يوما".