قنابل استهدفت منزله.. نائب عراقي يكشف مفاجأة

في أول تعليق على الهجوم الذي استهدف منزله في منطقة السيدية في بغداد، كشف النائب العراقي عبدالكريم عبطان، أنه تعرض سابقا لتهديدات.

وأوضح القيادي في تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتغريدة على حسابه على تويتر، ليل السبت الأحد، أنه وجد في أمس ظرفاً أمام باب منزله، يحمل رسالة تهديد.

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"تحالفك مع الأغلبية الوطنية"

وجاء في الرسالة المذكورة، بحسب عبطان، نصا مفاده "تحالفك مع الأغلبية الوطنية سيحملك الكثير من العواقب"، في إشارة إلى تحالف تقدم مع التيار الصدري في تشكيل الحكومة الجديدة، التي أكد مرارا مقتدى الصدر، أنه يريدها حكومة أغلبية وطنية.

كما أشار إلى أن موجهي التهديد طلبوا منه الاتجاه نحو حكومة توافقية والانسحاب من "تقدم "، معتبرا أن استهداف منزله كانت أولى طلائع هذا التهديد.

"تحالفك مع الأغلبية الوطنية سيحملك الكثير من العواقب" رسالة تهديد أمام باب منزله

ماضون في مشروعنا

بدوره، علق حزب "تقدّم" على هذا الهجوم، واصفا إياه بـ "الزوبعات الصبيانية"، ومشددا على أنه "ماض في مشروعه نحو البناء والإعمار واستتباب الأمن في البلاد".

كما اعتبر أن أي تصرفات صبيانية "لم و لن تهزمه".



من منزل النائب العراقي عبدالكريم عبطان

مشاورات الحكومة

يأتي هذا الهجوم فيما لا تزال المشاورات بين الكتل النيابية مستمرة من أجل تشكيل الحكومة، لاسيما بين التيار الصدري الذي أثبتت الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي فوزه بـ 73 نائبا، ليتصدر بذلك النتائج، وسط تراجع مرير للأحزاب الموالية لإيران في البلاد.

وكان الصدر دعم ترشح الحلبوسي الذي فاز برئاسة البرلمان للمرة الثانية يوم الأحد الماضي، فيما دعمت الأحزاب والفصائل المقربة من طهران والمنضوية ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي (تضم حزب نوري المالكي، وتحالف الفتح وغيرهما من الحركات الشيعية) مرشحا آخر، في خطوة زادت التوتر بين الجانبين.

يذكر أن الزعيم الصدري الذي لا يزال يتشاور مع "الإطار التنسيقي" حول الحكومة المقبلة، كان أعلن مرارا في السابق أنه يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، في إشارة إلى الفائزين بأكبر الكتل في الانتخابات، واستبعاد بعض الفصائل الموالية لإيران، والتي سجلت تراجعا كبيرا في الاستحقاق الانتخابي الأخير.

كما أفادت معلومات للعربية/الحدث أن الصدر يرفض ضم ممثلي المالكي إلى الحكومة العتيدة.