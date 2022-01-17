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العراق.. العامري يحذر من تداعيات خطيرة لأي إقصاء

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نيجيرفان بارزاني وهادي العامري
نيجيرفان بارزاني وهادي العامري

العراق.. العامري يحذر من تداعيات خطيرة لأي إقصاء

دبي - العربية.نت

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حذر زعيم تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، اليوم الاثنين، من التداعيات الخطيرة لأي إقصاء، داعيا أربيل لدعم حكومة عراقية توافقية، وفق ما أكدت مصادر العربية.

إلى هذا، يبحث العامري في عاصمة إقليم كردستان العراق تحالفات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

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تأتي هذه الزيارة بعد لقاء ثنائي جمع العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بمدينة النجف يوم السبت.

بالتزامن، أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني اجتمع مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد.

رئيس فيلق القدس في بغداد

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها إن "قاآني يعقد اجتماعا حاليًا مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الأطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

  • نيجيرفان بارزاني وهادي العامري
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نيجيرفان بارزاني وهادي العامري
نيجيرفان بارزاني وهادي العامري

فيما لا يزال الصدر متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

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