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جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل ابنته وأمها وجدتها

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إطلاق نار جريمة قتل تعبيرية
تعبيرية

جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل ابنته وأمها وجدتها

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل الثلاثاء عبر حسابها في فيسبوك تفاصيل جديدة عن الحادث

العربية.نت

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وقعت جريمة مروعة في مدينة الحلة جنوب العراق، أقدم خلالها أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، عبر حسابها في فيسبوك، أن "قائد شرطة المحافظة أشرف ميدانيا على قوة أمنية طوقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة".

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وأوضحت القيادة أن "الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، والانتحار رميا بالرصاص بعد أن أقدم على قتل أمها وجدتها".

ويشهد العراق تصاعداً في معدلات الجرائم الجنائية منذ نحو عقدين، والتي يعزوها مختصون إلى أسباب الفقر والبطالة وإدمان المخدرات.

وكانت الأيام الماضية شهدت مقتل الفتاة العراقية شهد العيساوي ذات الـ14 عاما على يد والدها اليوتيوبر محمد العيساوي، لمجرد وقوفها مع شاب، ما أثار غضبا واسعا.

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