هزة في العراق.. أوامر توقيف لضباط باعوا أسلحة للميليشيات

كشفت مصادر لـ"العربية" و"الحدث"، الخميس، أن القضاء العراقي أصدر أوامر قبض بحق عدد من الرتب العسكرية في إحدى الفرق التابعة لوزارة الدفاع، على خلفية بيع أسلحة إلى الميليشيات المسلحة.

وأكدت المصادر أن الأسلحة التي بيعت للميليشيات، هي أسلحة متوسطة وخفيفة ونواظير ليلية وعتاد ومعدات عسكرية سلمتها قوات التحالف الدولي للقوات العراقية، في إطار دعم الجيش العراقي.

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كما أشارت إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن عدد أوامر القبض تجاوزت العشرة بحق ضباط في الجيش العراقي.

كذلك بينت أن الكشف عن هذه العملية دفع الجهات الأمنية العليا لتدقيق الأسلحة في كل الصنوف العسكرية وجردها.

يذكر أنه منذ 9 ديسمبر 2021، لم تعد لدى التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق قوات قتالية في البلاد.

وأوضح التحالف أن "مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف المتبقية في العراق الأساسية تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".