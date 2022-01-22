الصدر: البعض يضخم خطر الإرهاب لإشاعة الخوف بالعراق

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت إن البعض يقوم بتضخيم خطر الإرهاب لإشاعة الخوف والطائفية.
وكتب عبر تويتر يقول "يشيع العدو الإرهابي أنه قادم... المشكلة الأكبر هو ما يقوم به البعض من تضخيم الأمر ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أواسط الشعب العراقي فيكون بنظرهم حامي الأرض والعرض".
كما أضاف "نحن على أتم الاستعداد والتأهب جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل".
January 22, 2022
وتابع "على الحكومة تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق".
الوضع تحت السيطرة
وكان وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الحدود العراقية السورية ممسوكة بشكل جيد، وتتم مراقبة الموقف ومتابعة أحداث سجن الحسكة، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة حالياً.
وقال عناد في بيان، السبت، إن الدولة تمتلك التدابير اللازمة لمعالجة الخروقات الأمنية مهما كانت، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
من جهته أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، السبت، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل.
وقال رسول إن "هناك توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية بين ين مقاتلين من تنظيم "داعش" وقوات "قسد"، وذلك في تصريحات لـ"واع".
كما أضاف أن "القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة لبقايا داعش في التسلل إلى الأراضي العراقية"، موضحاً أن "الحدود مؤمنة بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة، إضافة إلى وجود خندق".
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