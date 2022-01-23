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"الاتحاد الكردستاني" يرشح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية

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Iraq's President Barham Salih casts his vote at a polling station in Baghdad, as Iraqis go to the polls to vote in the parliamentary election, in Iraq, October 10, 2021. REUTERS/Thaier al-Sudani
برهم صالح
العراق

"الاتحاد الكردستاني" يرشح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية

بعد التجديد للحلبوسي على رئيس البرلمان.. تقارير إعلامية تفيد باتجاه السياسيين العراقيين، لإعادة تسمية صالح لرئاسة الجمهورية والكاظمي لرئاسة الحكومة

العربية.نت

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قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإجماع، اليوم الأحد، ترشيح رئيس الجمهورية العراقي الحالي برهم صالح لولاية ثانية.

وكان عشرات النشطاء العراقيين قد تظاهروا في بغداد، يوم الخميس، رفضاً للتجديد لولاية ثانية للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان).

جلسة البرلمان الذي تم فيها إعادة انتخاب الحلبوسي على رأسه
جلسة البرلمان الذي تم فيها إعادة انتخاب الحلبوسي على رأسه

وتظاهر النشطاء القادمون من محافظات جنوبية غرب بغداد، بدعوة من صفحات داعمة للحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

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وطالب النشطاء، أعضاء البرلمان الـ329 برفض تجديد الولاية الثانية لرؤساء البرلمان محمد الحلبوسي، والحكومة مصطفى الكاظمي، والجمهورية برهم صالح.

وجدد البرلمان العراقي في 9 يناير الجاري انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، بعد أن حصل على ثقة 200 نائب.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، طرحت إعادة تسمية صالح لرئاسة الجمهورية، والكاظمي لرئاسة الحكومة، عقب التجديد للحلبوسي.

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