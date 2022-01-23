"الاتحاد الكردستاني" يرشح الرئيس برهم صالح لولاية ثانية
بعد التجديد للحلبوسي على رئيس البرلمان.. تقارير إعلامية تفيد باتجاه السياسيين العراقيين، لإعادة تسمية صالح لرئاسة الجمهورية والكاظمي لرئاسة الحكومة
قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإجماع، اليوم الأحد، ترشيح رئيس الجمهورية العراقي الحالي برهم صالح لولاية ثانية.
وكان عشرات النشطاء العراقيين قد تظاهروا في بغداد، يوم الخميس، رفضاً للتجديد لولاية ثانية للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان).
وتظاهر النشطاء القادمون من محافظات جنوبية غرب بغداد، بدعوة من صفحات داعمة للحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية الحاكمة.
وطالب النشطاء، أعضاء البرلمان الـ329 برفض تجديد الولاية الثانية لرؤساء البرلمان محمد الحلبوسي، والحكومة مصطفى الكاظمي، والجمهورية برهم صالح.
وجدد البرلمان العراقي في 9 يناير الجاري انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، بعد أن حصل على ثقة 200 نائب.
ووفق تقارير إعلامية، فإن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، طرحت إعادة تسمية صالح لرئاسة الجمهورية، والكاظمي لرئاسة الحكومة، عقب التجديد للحلبوسي.
-
الجزائر تتوقع تقليص واردات الحبوب 26% خلال الموسم الحاليعبد الحفيظ هني: الأرقام لا تأخذ في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم اقتصاد
-
جزر القمر ستشرك لاعبا كحارس مرمى في مواجهة الكاميرونستعتمد جزر القمر على أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى في مواجهة الكاميرون في دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم الاثنين، بعدما ضرب ... رياضة
-
خارجية السودان: حريصون على حل الأزمة عبر حوار وطني جامعوزارة الخارجية السودانية: تشكيل الحكومة المؤقتة جزء من الجهود لحل الأزمة ودعم الفترة الانتقالية السودان