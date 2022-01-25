.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق.. تأجيل إعلان الكتلة النيابية الأكبر للشهر المقبل

  • الخط
المحكمة الاتحادية العراقية العراق
المحكمة الاتحادية العراقية العراق

العراق.. تأجيل إعلان الكتلة النيابية الأكبر للشهر المقبل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، تأجيل دعاوى خاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى مطلع الشهر المقبل.

فقد عقدت المحكمة، صباح اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، وفق وكالة الأنباء العراقية.

الحكومة العراقية: البرلمان يتجه لإقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي اقتصاد اقتصاد الحكومة العراقية: البرلمان يتجه لإقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي

وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.

توتر سياسي وأمني

فيما يعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي وسط اعتراض القوى الموالية لإيران على النتائج بداعي أنها مزورة.

مقتدى الصدر (أرشيفية- فرانس برس)
مقتدى الصدر (أرشيفية- فرانس برس)

وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

حكومة أغلبية

كذلك، يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.

يذكر أن المحكمة الاتحادية أجلت في وقت سابق من الشهر الجاري، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى إلى اليوم التي تم تأجيلها كذلك إلى الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مطالب بضم قضية المعتقلين مزدوجي الجنسية في إيران للمحادثات النووية مطالب بضم قضية المعتقلين مزدوجي الجنسية في إيران للمحادثات النووية
اكتشف المزيد