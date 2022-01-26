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بينهم مسؤول أمن الموصل قبل تحريرها.. اعتقال 3 دواعش بالعراق

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بينهم مسؤول أمن الموصل قبل تحريرها.. اعتقال 3 دواعش بالعراق

دبي - العربية.نت

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كشفت الاستخبارات العراقية، الأربعاء، عن اعتقال 3 من عناصر داعش بينهم المسؤول عن أمن الموصل قبل تحريرها.

تأتي هذه التطورات، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن القوات الأمنية تواصل إلحاق الهزائم بمحاولات الإرهابيين زعزعة الأمن، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مع أصدقاء العراق لملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم.

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وكان الكاظمي تعهد يوم الجمعة الماضي بإطلاق عمليات عسكرية، لملاحقة بقايا تنظيم داعش، ثأرا لضحايا هجوم ديالى.

يذكر أن تنظيم داعش شن هجوما فجر الجمعة على أحد مقار الجيش العراقي في محافظة ديالى شرق البلاد قتل فيه 11 جندياً أحدهم ضابط برتبة ملازم.

ورجحت السلطات استغلال مقاتلي التنظيم لوعورة المنطقة وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ الهجوم ومن ثم الانسحاب إلى صلاح الدين، واعتبر محافظ ديالى أن إهمال المقاتلين في تنفيذ الواجب هو السبب الرئيس للاعتداء.

هذا وأعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على داعش، بعد طرد عناصره من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيمه في عام 2019.

كما تراجعت منذ ذلك الوقت هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.

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