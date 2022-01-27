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البرلمان العراقي ينتخب رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير

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هيئة رئاسة البرلمان العراقي
هيئة رئاسة البرلمان العراقي
العراق

البرلمان العراقي ينتخب رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير

إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني/يناير

دبي - العربية.نت

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حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، 7 فبراير موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس: "عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني/فبراير 2022، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية (واع)،

وأضافت هيئة رئاسة مجلس النواب أنه "تقرَّر خلال الاجتماع إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني/يناير، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".

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وتابعت هيئة رئاسة مجلس النواب أنه "تم في الاجتماع تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

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