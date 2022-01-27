البرلمان العراقي ينتخب رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير

حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، 7 فبراير موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس: "عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني/فبراير 2022، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية (واع)،

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وأضافت هيئة رئاسة مجلس النواب أنه "تقرَّر خلال الاجتماع إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني/يناير، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".

وتابعت هيئة رئاسة مجلس النواب أنه "تم في الاجتماع تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".