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الأمن العراقي: مقتل 9 دواعش بغارة جوية شمال بغداد

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من قوات الأمن العراقية في بغداد
من قوات الأمن العراقية في بغداد
ميليشيات العراق

الأمن العراقي: مقتل 9 دواعش بغارة جوية شمال بغداد

الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم

دبي _ العربية.نت

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أفادت وكالة أنباء العراق، مساء السبت، بأن خلية الإعلام الأمني أعلنت مقتل الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بضربة جوية.

وقالت الوكالة نقلا عن خلية الإعلام الأمني إن "الخلية الإرهابية" التي تم قتل عناصرها مكونة من 9 أفراد، وإن المسلحين قتلوا بثلاث ضربات جوية بطائرات إف-16.

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