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العراق.. اعتقال منفذ الهجوم على مطار بغداد

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أكرم القيسي
منفذ الهجوم على مطار بغداد الدولي ويدعى أكرم القيسي
ميليشيات العراق

العراق.. اعتقال منفذ الهجوم على مطار بغداد

أكرم القيسي المتورط بهجوم المطار عنصر ميليشياوي خبأ السيارة المستخدمة.. ولا معلومات بعد عن اسم الميليشيا

دبي _ العربية.نت

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أفادت مصادر العربية باعتقال الأمن العراقي لمنفذ الهجوم على مطار بغداد الدولي ويدعى أكرم القيسي.

وقالت المصادر أن القيسي ينتمي إلى ميليشيات مسلحة.

يذكر أن الهجوم على المطار تسبب بأضرار مادية في مدرجٍ وطائرتين مدنيتين فارغتين متوقفتين على أرض المطار.

طائرة تضررت في مطار بغداد من الصوايخ
  • طائرة تضررت في مطار بغداد من الصوايخ
3 صور
طائرة تضررت في مطار بغداد من الصوايخ
طائرة تضررت في مطار بغداد من الصوايخ

وفي تصريحات خاصة لقناة العربية، قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون إن وزارة الدفاع العراقية أصدرت أوامر واضحة بعدم السماح لأي جهة بالتطاول على الجيش.

وأشار وزير الدفاع العراقي إلى التوصل لمعلومات مهمة حول منفذي الهجمات الأخيرة، مؤكدا أنه لا توجد أيُّ قوات قتالية أجنبية في البلاد.

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كما لفت جمعة عناد إلى أن من يقصف مؤسسات الدولة جهات إرهابية ومعادية، مبديا الاستعداد لمواجهة ذلك التهديد.

وفيما يتعلق بالشق السياسي أكد وزير الدفاع العراقي للعربية أنه لا توجد تدخلات سياسية في عمل المؤسسة العسكرية.

ولفت إلى حاجة العراق لثلاث سنوات من الإسناد الجوي والاستشارة من قبل قوات التحالف الدولي، وأن أرتال التحالف الدولي التي تستهدف تحمل معداتِ القوات العراقية.

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