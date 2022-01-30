العراق.. مقتل 6 من داعش بقصف جوي في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مقتل 6 إرهابيين من تنظيم داعش داخل وكر لهم، في ضربة للقوة الجوية، ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى.

وذكرت الخلية في بيان أن العملية جاءت بعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين.

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كما، أضافت، أنه "بتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش، مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في أحد التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعا".

ملاحقة فلول داعش

وتابعت أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم، وسنوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقاً عن نتائج هذه العملية".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق مقتل الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بثلاث ضربات جوية بطائرات إف-16.

يشار إلى أن مجموعة من عناصر داعش، شنت هجوماً على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالى شرق البلاد الأسبوع الماضي، وقتلت 11 جندياً، مستخدمة أسلحة متوسطة.

كما وعدناكم يوم أمس ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات ومفاصل قواتنا الأمنية البطلة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين... pic.twitter.com/xmmuM4ptZt — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 30, 2022

تأهب أمني

وخلال الأيام الماضية، عادت فلول داعش إلى الظهور مجددا سواء في سوريا أو العراق، ما دفع القوات الأمنية إلى التأهب.

ففي سوريا، شن عدد من الدواعش هجوما على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، ما أدى إلى وقوع ما يقارب 330 قتيلا من التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية.

وقد دفعت تلك الحادثة، القوات العراقية إلى تنفيذ حملة تفتيش أيضا على السجون التي تضم عناصر من داعش في البلاد.