 26 مرشحا لرئاسة العراق.. والعين على الأكراد

على الرغم من أن الأسماء تدور بين مرشحين رئيسيين لرئاسة العراق، إلا أن بعض المعلومات أشارت إلى وجود 26 اسما متداولا.
فقد أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم الأحد أن 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية استوفوا الشروط بشكل كامل لخوض المنافسة في السابع من الشهر المقبل.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن سابقا أن مرشحه هو هوشيار زيباري، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.
توزيع الرئاسات الثلاث
يذكر أن العرف السائد في العراق منذ العام 2003 يقضي بتعيين رئيس كردي للجمهورية، على أن يكون رئيس البرلمان "سنيا" ورئيس الوزراء شيعيا، في توزيع طائفي للمراكز الثلاثة العليا في الدولة.
وغالبا ما تتوافق الأحزاب الكردية الكبيرة في البلاد مع كتل نيابية أخرى في البرلمان من أجل إيصال مرشحها.
إلا أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، على اسم موحد، عرقل التوصل إلى تفاهم حول شاغل المنصب المقبل.
فيما تم تداول أسماء أخرى إلى جانب كل من صالح وزيباري، ألا وهي لطيف رشيد عن الاتحاد الوطني، وقاضي محكمة صدام حسين، رزكار أمين.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب حددت الخميس الماضي تاريخ 7 فبراير موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
كما أوضحت حينها أن إعلان أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية سيتم غدا الاثنين الموافق 31 يناير، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".
-
توحيدًا للفريق.. رونالدو ينضم إلى "مجموعة واتساب" مانشستر يونايتدكشفت تقارير صحافية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم إلى "مجموعة واتساب" فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في محاولة من اللاعب لتوحيد الصفوف بعد ... رياضة
-
"الدولة عم تلغينا".. أشهر فناني سوريا يتجاوز "الخط الأحمر""الشبيحة" يطالبون بمعاقبة الفنان.. والإذاعة "تخفي" اللقاء من جميع منصاتها سوشيال ميديا
-
فيديو لا يصدق.. لاحقتها النار فتدلت من نافذة شاهقةفي اللحظات الخطرة التي تفصل بين الحياة والموت يختار معظم الناس النجاة بأرواحهم، مع ذلك اختار رجلان في روسيا المخاطرة بحياتهما لإنقاذ فتاة من شقتها ... سوشيال ميديا