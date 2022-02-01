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 الكاظمي: لن يستطيع أحد حماية المتورطين في مهاجمة مطار بغداد

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الكاظمي
الكاظمي
ميليشيات العراق

الكاظمي: لن يستطيع أحد حماية المتورطين في مهاجمة مطار بغداد

رئيس الوزراء العراقي: جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم

العربية.نت، وكالات

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قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن الجماعات التي هاجمت مطار بغداد الأسبوع الماضي أصبحت تعمل وفق "منطق الإرهاب"، وتستخدم نفس أدوات الجماعات المسلحة وأفعالها.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي تأكيده خلال جلسة للحكومة على أن "جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم".

وأضاف "لا نسمح لأي جهة أو شخص أن تسول له نفسه بأن يضر بسمعة العراق بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية"، مشددا على أنه يجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات.

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إجراء تعديلات دستورية

في موضوع آخر حول الأزمة السياسية في العراق قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن ظروف البلاد "تفرض عملا استثنائيا". ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله "أمامنا مسؤولية تاريخية، والدور المنتظر للبرلمان الجديد أن يكون حرا وممثلا حقيقيا للشعب". وشدد صالح على أن رئيس الجمهورية "يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور"، قائلا إنه لم يسمح تحت أي ظرف بامتهان منصب الرئيس رغم شتى المصاعب والضغوط.

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