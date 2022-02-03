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الصدر: نرفض أن يكون العراق منطلقا للهجوم على دول الجوار

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مقتدى الصدر (أرشيفية- فرانس برس)
مقتدى الصدر (أرشيفية- فرانس برس)

الصدر: نرفض أن يكون العراق منطلقا للهجوم على دول الجوار

دبي- العربية.نت

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بعد زعم فصيل عراقي مجهول إطلاق مسيرات أمس الأربعاء باتجاه دولة الإمارات، شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رفضه أن يكون العراق منطلقاً للهجوم على دول الجوار.

وقال في تغريدة نشرت على حسابه على تويتر: أرفض رفضا قاطعا الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دول الجوار بحجة التطبيع أو قضية اليمن.

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"يجب التحرك"

كما أضاف أنه "من المهم ألا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية".

إلى ذلك، دعا السلطات الرسمية العراقية إلى التحرك، قائلا: "على الحكومة التعامل مع الفاعلين بجد وحزم وإلا ستكون مقصرة".

أتى هذا الموقف بعد أن أعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم "ألوية الوعد الحق" المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن دافعها وراء الهجوم يعود إلى مواقف الإمارات في ملف اليمن وإبرامها اتفاقيات مع إسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي فجر الأربعاء بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في رابع هجوم من نوعه خلال الأسابيع الماضية.

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