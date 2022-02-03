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تركيا تقصف شمال العراق وسوريا.. والأكراد: قواتكم هُنا

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مقاتلات تركية - فرانس برس

تركيا تقصف شمال العراق وسوريا.. والأكراد: قواتكم هُنا

للمرة العاشرة خلال عام .. أنقرة تستهدف ذات القاعدة

دبي - العربية.نت

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بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن أن طائرات حربية ومسيرة تابعة لها، هاجمت معسكرات تدريب ومخابئ ومخازن ذخيرة تابعة للأكراد في المناطق الشمالية من العراق وسوريا، أفادت شبكة رووداو الإعلامية الكردية اليوم الخميس بأن قاعدة زيلكان العسكرية التي تضم قوات تركية قد استهدفت بـ6 صواريخ.

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ونقلت الشبكة عن محمد أمين مدير ناحية زيلكان التابعة لمحافظة نينوى، أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار.

وأعلن عن أن الصواريخ انطلقت من الموصل باتجاه القاعدة وسقطت في محيطها، مضيفاً أن هذه هي المرة العاشرة التي تتعرض فيها القاعدة التركية في زيلكان للاستهداف خلال عام.

60 طائرة شاركت

وتأتي الضربات الجوية في إطار حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية اللذين تعتبرهما أنقرة "جماعتين إرهابيتين".

في حين ذكرت مصادر بوزارة الدفاع أن نحو 60 طائرة شاركت في العملية، إذ أقلعت الطائرات الحربية من 6 قواعد جوية مدعومة بطائرات للتزود بالوقود وطائرة إنذار مبكر وتحكم وطائرات مسيرة.

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وأعلنت أن جميع الطائرات المشاركة في العملية، التي استهدفت مناطق ديريك في شمال سوريا وسنجار وكركاك في شمال العراق، عادت لاحقا إلى قواعدها. ولم تقدم معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن الضربات.

يذكر أن الجيش العراقي أصدر بيانا ندد فيه بما وصفه بالاختراق التركي للمجال الجوي العراقي باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد، فيما لم يصدر بعد تعليق عن حكومة النظام السوري.

عناصر من حزب العمال الكردستاني - أرشيفية
عناصر من حزب العمال الكردستاني - أرشيفية

ويعتبر جبل سنجار موطناً للأقلية اليزيدية في العراق وهي منطقة تسيطر عليها جماعات مسلحة مختلفة، وينشط فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

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