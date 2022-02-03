تركيا تقصف شمال العراق وسوريا.. والأكراد: قواتكم هُنا

بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن أن طائرات حربية ومسيرة تابعة لها، هاجمت معسكرات تدريب ومخابئ ومخازن ذخيرة تابعة للأكراد في المناطق الشمالية من العراق وسوريا، أفادت شبكة رووداو الإعلامية الكردية اليوم الخميس بأن قاعدة زيلكان العسكرية التي تضم قوات تركية قد استهدفت بـ6 صواريخ.

مادة اعلانية

ونقلت الشبكة عن محمد أمين مدير ناحية زيلكان التابعة لمحافظة نينوى، أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار.

وأعلن عن أن الصواريخ انطلقت من الموصل باتجاه القاعدة وسقطت في محيطها، مضيفاً أن هذه هي المرة العاشرة التي تتعرض فيها القاعدة التركية في زيلكان للاستهداف خلال عام.

60 طائرة شاركت

وتأتي الضربات الجوية في إطار حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية اللذين تعتبرهما أنقرة "جماعتين إرهابيتين".

في حين ذكرت مصادر بوزارة الدفاع أن نحو 60 طائرة شاركت في العملية، إذ أقلعت الطائرات الحربية من 6 قواعد جوية مدعومة بطائرات للتزود بالوقود وطائرة إنذار مبكر وتحكم وطائرات مسيرة.

العراق يندد والنظام السوري صامت

وأعلنت أن جميع الطائرات المشاركة في العملية، التي استهدفت مناطق ديريك في شمال سوريا وسنجار وكركاك في شمال العراق، عادت لاحقا إلى قواعدها. ولم تقدم معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن الضربات.

يذكر أن الجيش العراقي أصدر بيانا ندد فيه بما وصفه بالاختراق التركي للمجال الجوي العراقي باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد، فيما لم يصدر بعد تعليق عن حكومة النظام السوري.

ويعتبر جبل سنجار موطناً للأقلية اليزيدية في العراق وهي منطقة تسيطر عليها جماعات مسلحة مختلفة، وينشط فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني.